Il furto in un Apple Store fatto scavando un buco nel bagno

(Di venerdì 7 aprile 2023) I criminali si sono intrufolati nel punto vendita di Alderwood Mall passando dall'adiacente negozio per macchine da caffè

Il tutto è avvenuto mentre nell'Store non c'erano dipendenti e i ladri, quindi, hanno agito indisturbati: ilè stato scoperto soltanto la mattina del giorno successivo, quando i ...Un sondaggio del CIRP , Consumer Intelligence Research PartnersIl, indaga sul comportamento degli utentinei confronti dei loro dispositivi in caso di smarrimento,o malfunzionamento. Il ......di unsu autovettura in sosta commesso nel parcheggio di un ristorante della Frazione di Torre di Palme. Il ladro aveva infatti infranto il vetro di una Ford asportando un paio di cuffie...

Maxi furto, da 500mila Dollari, nell’Apple Store di Washington presso l’Alderwood Mall. La scorsa settimana lo store è stato vittima di una rapina da film, dopo che i ladri si sono infiltrati ...Sembra un film, e invece è tutto vero: dei ladri si sono introdotti in un Apple Store scavando un tunnel nella caffetteria confinante.