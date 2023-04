Il fondo di investimento italiano a caccia di startup quantistiche (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiama Quantum Italia. Intervista al suo amministratore delegato, Riccardo D’Alessandri: "Le neoimprese innovative hanno un potenziale immenso. Abbiamo stretto una partnership con un fondo internazionale" Leggi su repubblica (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiama Quantum Italia. Intervista al suo amministratore delegato, Riccardo D’Alessandri: "Le neoimprese innovative hanno un potenziale immenso. Abbiamo stretto una partnership con uninternazionale"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il fondo di investimento italiano a caccia di startup quantistiche. - ITItalianTech : Il fondo di investimento italiano a caccia di startup quantistiche - CapitanHarlok6 : RT @Franco32656300: ?? sottolineare come il tasso di investimento, al 24%, sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Nonos… - Franco32656300 : ?? sottolineare come il tasso di investimento, al 24%, sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. N… - FFunesto : @pmm131x @Zelgadis265 @Divino_2 Il maggior risultato che puoi ottenere in un bilancio dell'Inter è non perdere sold… -