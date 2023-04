Il figlio di David Bowie contro Donald Trump: “Fa lo stron*o per provocarmi”, cos’è successo (Di venerdì 7 aprile 2023) A questo giro l’invettiva di Duncan Jones, il figlio di David Bowie, contro Donald Trump non va per le mezze misure. Il regista e figlio d’arte usa la parola “stron*o” all’indirizzo del tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti. Ma cos’è successo? Il figlio di David Bowie dà dello “stron*o” a Donald Trump L’episodio – l’ennesimo – che mette Duncan Jones contro l’ex inquilino della Casa Bianca è la musica del padre. Nel suo comizio post-arresto, infatti, il beniamino dei QAnon ha usato la canzone Rebel Rebel di David Bowie come sottofondo. Una scelta che il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) A questo giro l’invettiva di Duncan Jones, ildinon va per le mezze misure. Il regista ed’arte usa la parola “” all’indirizzo del tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti. Ma? Ildidà dello “” aL’episodio – l’ennesimo – che mette Duncan Jonesl’ex inquilino della Casa Bianca è la musica del padre. Nel suo comizio post-arresto, infatti, il beniamino dei QAnon ha usato la canzone Rebel Rebel dicome sottofondo. Una scelta che il ...

