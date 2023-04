Il falso invalido di guerra che acquistava Viagra con la ricetta farlocca di una pediatra (Di venerdì 7 aprile 2023) Una pediatra di Roma ha prescritto a sua insaputa per 74 volte il Viagra e altri farmaci per la disfunzione erettile a un invalido di guerra. Il 64 enne le ha consegnate al suo farmacista di fiducia, che però ha segnalato il caso alla Asl Roma 1. E alla fine è arrivato il rinvio a giudizio. Perché l’uomo in realtà era un invalido civile e non di guerra. E nemmeno le 591 prescrizioni farmaceutiche in 6 anni. Secondo il racconto dell’edizione romana di Repubblica l’uomo ritirava i farmaci sempre nella stessa farmacia, dalle parti di Porta Pia. Nel maggio 2018 la dottoressa è stata convocata dall’azienda sanitaria e ha disconosciuto la firma presente nelle prescrizioni sospette. Sostenendo che quel timbro e il ricettario non venissero utilizzati da anni. Poi ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Unadi Roma ha prescritto a sua insaputa per 74 volte ile altri farmaci per la disfunzione erettile a undi. Il 64 enne le ha consegnate al suo farmacista di fiducia, che però ha segnalato il caso alla Asl Roma 1. E alla fine è arrivato il rinvio a giudizio. Perché l’uomo in realtà era uncivile e non di. E nemmeno le 591 prescrizioni farmaceutiche in 6 anni. Secondo il racconto dell’edizione romana di Repubblica l’uomo ritirava i farmaci sempre nella stessa farmacia, dalle parti di Porta Pia. Nel maggio 2018 la dottoressa è stata convocata dall’azienda sanitaria e ha disconosciuto la firma presente nelle prescrizioni sospette. Sostenendo che quel timbro e ilrio non venissero utilizzati da anni. Poi ha ...

