Il colosso Samsung ha appena siglato un accordo con AMD

(Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Ilsud coreanoed il gigante AMD nel 2019, collaborarono per implementare la tecnologia AMD Radeon nei chip Exynos. Da questa partnership, nel campo mobile, è nato il processore Exynos 2200, il primo in questo ambito ad essere dotato di grafica basata su architettura AMD RDNA 2. Ora, le due società hanno annunciato di aver firmato un’estensione dell’pluriennale con l’obiettivo di introdurre le soluzioni di AMD su più processori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.e AMD hannoesteso il loroAll’interno della nota stampapubblicata si fa riferimento ad un “portafoglio ampliato“, un passaggio che fa ipotizzare che saranno vari i processori Exynos a beneficiare della tecnologia AMD, magari anche quelli ...

Come sappiamo, di recente ildi Seul ha lanciato la serie di smartphoneGalaxy A14 4G, Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G in diversi mercati. Adesso, tra i futuri device in arrivo nei prossimi mesi, l'...A provocare il netto calo dei conti per ilsudcoreano è stato il crollo dei prezzi dei ..., perciò, ha deciso di correre ai ripari dichiarando di effettuare un taglio significativo alla ...Secondo Bloomberg la divisione dei semiconduttori deldell'elettronica potrebbe aver generato perdite per circa 3 miliardi di dollari., come gli altri chipmaker, aveva aumentato ...

Crolla l'utile di Samsung (-96%). Tagli "significativi" alla produzione di chip AGI - Agenzia Italia

Sui conti del colosso sudcoreano dell'elettronica pesa la frenata della domanda di chip e il loro crollo dei prezzi. Deciso un taglio importante alla produzione ...SEUL - Samsung si avvia a chiudere il primo trimestre dell'anno con il peggior risultato dal 2009, appesantito dalle perdite generate dalla sua divisione di semiconduttori, e annuncia un taglio ...