Il carcere minorile dove si mangia coi piatti sulle ginocchia

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI – E' “sempre emergenza” alBeccaria di Milanosette ragazzi evasero il giorno di Natale dell'anno scorso con una clamorosa fuga che evidenziò i problemi della struttura e, in generale, dei giovani detenuti ai quali ieri Papa Francesco ha dedicato il rito della lavanda dei piedi. Lo certifica il report di una visita svolta dal Garante dei detenuti di Milano Francesco Maisto accompagnato, tra gli altri, da don Gino Rigoldi. Dal documento letto dall'AGI emergono molti problemi. L'immagine più forte è quella dei ragazzi in isolamento che “pranzano coi” perché il refettorio non funziona e non sono stati messi i tavolini nelle celle. Si è pensato di risolvere il problema con tavoli di plastica o a ribalta che però non sono adeguati per ...