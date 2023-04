Il Cantante Mascherato 4 | anticipazioni 8 aprile 2023 | maschere in gara | concorrenti e ospiti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo l’eliminazione della maschera dell’Ippopotamo con ilMal che ha dovuto svelare a tutti la sua identità, torna l’appuntamento fisso e imperdibile del sabato sera di Rai 1 con Il, l’avvincente gioco ‘giallo’ di detection condotto da Milly Carlucci. Le ricerche investigativi delle identità che si nascondono sotto le, tra abiti e paillettes, continuano. Al fianco della padrona di casa, come sempre, cinque investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di valutare le esibizioni dei vip mascherati in. Ascoltando le loro performance canore, cercheranno inoltre di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento ...

Il Cantante Mascherato, anticipazioni e ospiti dell'8 Aprile 2023 Napolike.it

