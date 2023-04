Il bonus per l’auto parcheggiata: strano ma vero e puoi averlo subito (Di venerdì 7 aprile 2023) Il bonus box auto 2023 è stato prorogato. Si tratta di una agevolazione fiscale per garage pertinenziali che può arrivare fino al 50% per una spesa fino alla somma di 96mila euro. Trovare un posto dove parcheggiare in tranquillità la propria auto è diventato davvero qualcosa di impossibile. Molto spesso siamo costretti a girare ore facendo il medesimo percorso con la speranza di trovare uno spazio utile dove lasciare la nostra autovettura. bonus per auto parcheggiata, puoi averlo – ilovetrading.itIn altri casi dobbiamo affidarci ai garage privati ad ore che molto spesso hanno tariffe davvero molto elevate specialmente negli orari di punta nelle grandi città. Per questi motivi riuscire a garantirsi un posto auto vicino alla propria abitazione diventa non solo una ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilbox auto 2023 è stato prorogato. Si tratta di una agevolazione fiscale per garage pertinenziali che può arrivare fino al 50% per una spesa fino alla somma di 96mila euro. Trovare un posto dove parcheggiare in tranquillità la propria auto è diventato davqualcosa di impossibile. Molto spesso siamo costretti a girare ore facendo il medesimo percorso con la speranza di trovare uno spazio utile dove lasciare la nostra autovettura.per auto– ilovetrading.itIn altri casi dobbiamo affidarci ai garage privati ad ore che molto spesso hanno tariffe davmolto elevate specialmente negli orari di punta nelle grandi città. Per questi motivi riuscire a garantirsi un posto auto vicino alla propria abitazione diventa non solo una ...

