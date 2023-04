Il binario triste e solitario di Simone Inzaghi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quando risultava difficile prevederne l’andamento addirittura nel corso della stessa partita, mutevole come il clima in certe giornate di marzo, la chiamavano “pazza Inter”, un aspetto divenuto così identitario da finire in un inno. Ma gli anni passano e le cose cambiano. Da qualche settimana, per non dire qualche mese, l’Inter è finita nel peggiore imbuto possibile per una squadra tecnicamente ancora in corsa su due fronti e mezzo: quello della prevedibilità. A una partita giocata con abnegazione e attenzione ne segue generalmente una svagata, pasticciata, piena di errori in ogni parte del campo. E sistematicamente, a bordo campo, si staglia una figura allo stesso tempo nervosa e rassegnata: dopo quasi due anni di Inter,somiglia sempre di più a un dead man walking. Numeri alla mano, la stagione nerazzurra potrebbe essere definita ...