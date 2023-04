Il Benfica si fa ribaltare in casa dal Porto e perde dopo 10 vittorie di fila (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ruggito del drago ammutolisce il Da Luz e alza leggermente la tensione per il finale di stagione. Il Porto s'impone (1 - 2) contro ogni pronostico nel Clássico a Lisbona, battendo in rimonta il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ruggito del drago ammutolisce il Da Luz e alza leggermente la tensione per il finale di stagione. Ils'impone (1 - 2) contro ogni pronostico nel Clássico a Lisbona, battendo in rimonta il ...

