Il Bahrein vuole l’Inter ma Zhang chiede ancora troppo | più di 1 | 2 miliardi Il Sole 24 Ore

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il24 Ore scrive cheè nel mirino di Investcorp fondo di private equity del. Il fondo di private equity Investcorp riapre il dossier del, operazione sulla quale il gruppo finanziario delavrebbe lavorato secondo indiscrezioni fino al dicembre scorso. Secondo fonti finanziarie, proprio Investcorp (che contattato non ha voluto commentare l’indiscrezione) avrebbe all’esame l’ingresso nel club nerazzurro, di proprietà della famigliae starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori, probabilmente player sempre del. Resta da capire se Investcorp proseguirà nelle negoziazioni, per entrare in una fase più concreta delle trattative. Negli ultimimesi, in particolare fino al dicembre dello scorso anno, diversi fondi ...

