Il 17 aprile Open Day dedicato alla medicina estetica a Smart Clinic Oriocenter (Di venerdì 7 aprile 2023) Una giornata di consulenze aperte a tutte le donne per conoscere i benefici della mesoterapia medico-estetica, trattamento efficace contro alcuni dei più comuni inestetismi di corpo e viso, come la cellulite, le adiposità localizzate e la lassità cutanea. È questo l’intento dell’Open Day di lunedì 17 aprile a Smart Clinic, all’interno di Oriocenter. L’iniziativa è curata dalla Dott.ssa Rachele Marcì, medico estetico del Centro. Nel corso del pomeriggio sarà possibile accedere a una prima consulenza per valutare eventuali problemi di cellulite, per quanto riguarda il corpo, e lassità cutanea per quanto concerne il viso e avere maggiori informazioni sui trattamenti che il Centro offre e in particolare sulla mesoterapia per viso e corpo. La mesoterapia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Una giornata di consulenze aperte a tutte le donne per conoscere i benefici della mesoterapia medico-, trattamento efficace contro alcuni dei più comuni inestetismi di corpo e viso, come la cellulite, le adiposità localizzate e la lassità cutanea. È questo l’intento dell’Day di lunedì 17, all’interno di. L’iniziativa è curata dDott.ssa Rachele Marcì, medico estetico del Centro. Nel corso del pomeriggio sarà possibile accedere a una prima consulenza per valutare eventuali problemi di cellulite, per quanto riguarda il corpo, e lassità cutanea per quanto concerne il viso e avere maggiori informazioni sui trattamenti che il Centro offre e in particolare sulla mesoterapia per viso e corpo. La mesoterapia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : L'associazione dei partigiani di Milano ha annunciato che non inviterà il presidente del Senato, né quello della Ca… - claudioparavati : RT @Confronti_CNT: ??? Scopri su #Spotify la playlist di #Confronti per il mese di #aprile e condividila con i tuoi amici: - Usltoscsudest : ??Dal 17 al 22 aprile 2023 gli ospedali bollini rosa della Asl Tse aderiscono all'iniziativa Open Week con l'obietti… - Miti_Vigliero : Covid, incidenza in calo ma aumenta l’indice Rt – Il monitoraggio Iss - PIERPARDO : RT @fsitaliane: Disponibile da oggi, 7 aprile, su tutte le principali piattaforme audio “Testa a testa”, un podcast di @Chora_Media per il… -