I vini La Fortezza raggiungono il pieno di consensi al Vinitaly 2023 di Verona

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiusa anche quest’anno l’esperienza della cantina Lapressotaly la più grande kermesse nazionale e tra le più importanti a livello internazionale dedicata al mondo del vino andata in scena adal 2 al 5 aprile. La cantina torrecusana del patron Enzo Rillo è stata ancora una volta presente nei saloni della Fiera veronese, location storica della manifestazione, ed ancora una volta, ma sempre più, Laè stata in grado di raccogliereattorno ai suoiche hanno attratto le attenzioni di visitatori e addetti ai lavori. Semplici winelovers, sommelier, degustatori ma anche giornalisti delle più importanti testate nazionali e non, così come tantissimi buyer internazionali hanno avuto modo di degustare i ...