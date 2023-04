I vincitori di Ciak d' Oro Serie-tv 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023) Le-tv appassionano da sempre e id'Orodedicati lo dimostrano molto bene: al via la prima edizione dedicata alla serialitàd’Oro-tv: idell’edizionesu Donne Magazine.

... nel giorno di Pasquetta, condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci e dal direttore diFlavio Natalia con gli interventi dei. In studio: Carolina Crescentini e Lino ...... nel giorno di Pasquetta, condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci e dal direttore diFlavio Natalia con gli interventi dei. In studio: Carolina Crescentini e Lino ...... Francesco Di Giuseppe e Grazia Bottiglieri, sui cortometraggi da loro realizzati edi ... Sul set, oltre a recitare, si sono impegnati a battere anche il classico! È stata una giornata ...

Ciak d'oro Serie TV 2023, tutti i vincitori Ciak Magazine

Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, con Christian vincitore del Ciak d’oro Cult-Colpo di fulmine, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, per la Serie più innovativa a The Bad Guy, Sara Drago e Maurizio ...(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Tutto chiede salvezza" è stata eletta la miglior serie italiana, Lino Guanciale e Carolina Crescentini sono stati scelti come migliori protagonisti: sono tra i vincitori della ...