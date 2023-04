I veri padroni di Milano. Fondi esteri e società coperte (Di venerdì 7 aprile 2023) Se lo si chiede a un anziano milanese, vi dirà che è famosa perché ci abitava Gino Bramieri. Ponendo la domanda a uno studente di architettura, vi risponderà che è il massimo simbolo dell’architettura “brutalista” in Italia. Per Hines, uno dei principali “player a livello globale attivo nel settore real estate”, la Torre Velasca, uno dei simboli di Milano, 26 piani e 106 metri di altezza, è l’ennesima gallina dalle uova d’oro. Per comprare il palazzo e restaurarlo la società ha investito 230 milioni di euro. Le società di gestione del risparmio, insieme ai Fondi di investimento, sono i nuovi padroni di Milano Ma a ristrutturazione terminata potrà immettere sul mercato immobiliare milanese una Torre Velasca “con nuovi uffici (dal secondo al diciassettesimo piano), i suoi sette piani ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Se lo si chiede a un anziano milanese, vi dirà che è famosa perché ci abitava Gino Bramieri. Ponendo la domanda a uno studente di architettura, vi risponderà che è il massimo simbolo dell’architettura “brutalista” in Italia. Per Hines, uno dei principali “player a livello globale attivo nel settore real estate”, la Torre Velasca, uno dei simboli di, 26 piani e 106 metri di altezza, è l’ennesima gallina dalle uova d’oro. Per comprare il palazzo e restaurarlo laha investito 230 milioni di euro. Ledi gestione del risparmio, insieme aidi investimento, sono i nuovidiMa a ristrutturazione terminata potrà immettere sul mercato immobiliare milanese una Torre Velasca “con nuovi uffici (dal secondo al diciassettesimo piano), i suoi sette piani ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcolarieti : I veri padroni di Milano. Fondi esteri e società coperte. Investite fortune nel settore immobiliare. Spesso proveni… - MamadiRocco2 : RT @SicilianoSum: Alla luce di recenti incidenti, avverto che un bosco non è un ambiente adatto per correre. Bisogna fare attenzione a ogni… - maurizcont : RT @SicilianoSum: Alla luce di recenti incidenti, avverto che un bosco non è un ambiente adatto per correre. Bisogna fare attenzione a ogni… - GiorgioAntonel1 : RT @SicilianoSum: Alla luce di recenti incidenti, avverto che un bosco non è un ambiente adatto per correre. Bisogna fare attenzione a ogni… - AnnalisaAntas : RT @SicilianoSum: Alla luce di recenti incidenti, avverto che un bosco non è un ambiente adatto per correre. Bisogna fare attenzione a ogni… -