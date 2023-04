I risparmi delle famiglie tornano a salire nell'area euro, +14,1% (Di venerdì 7 aprile 2023) BRUXELLES - I risparmi delle famiglie nell'eurozona tornano a salire. Nel quarto trimestre del 2022 hanno fatto registrare un tasso del 14,1%, in aumento rispetto al 13,3% del trimestre precedente. Lo ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 aprile 2023) BRUXELLES - Izona. Nel quarto trimestre del 2022 hanno fatto registrare un tasso del 14,1%, in aumento rispetto al 13,3% del trimestre precedente. Lo ...

