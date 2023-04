I predoni | trama e cast del film con Bruce Willis | stasera 7 aprile su Italia 1

(Di venerdì 7 aprile 2023)su1 va in onda Idelconè ilche1 manda in ondain prima serata. Ild'azione è stato diretto da Steven C. Miller e scritto da Michael Cody e Chris Sivertson., trailer edella pellicola con. IDopo che una banca di Cincinnati viene colpita da una brutale rapina per mano di un drappello di uomini ben addestrato, tutti i sospetti cadono sul proprietario Jeffrey Hubert. Il detective ...

...di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa... Su Italia 1 dalle 21.19 I. Cosa si nasconde dietro una rapina da 3 milioni di dollari a una ...Lungo il cammino, però, è costretto ad affrontare i varie i signori della guerra che ... non troverete un solo uomo, donna, cavallo e bambino che non abbia un senso all'interno della. ...... accelerando e snellendo la, così come ha sfruttato altri dettagli dei romanzi sui Corvi e ... Secondo quanto narrato dalla leggenda, Elizaveta salvò il suo villaggio daipregando in un ...

I predoni è stato distribuito negli Stati Uniti il 1º luglio 2016. In Italia è stato distribuito direttamente in DVD. Il film è disponibile in streaming per gli abbonati al servizio Infinity+ ...Trama: Intrighi, sospetti e corruzione in questo spettacolare e avvincente crime-action thriller con Bruce Willis nei panni di un facoltoso banchiere preso di mira da una misteriosa e agguerrita banda ...