I Predoni | come finisce il film del 2016 con Bruce Willis? Trama e curiosità

(Di venerdì 7 aprile 2023) Iè undeldiretto da Steven C. Miller che vedetra i protagonisti di questo action thriller. Di cosa parla eva a finire? IAmbientato in America, precisamente a Cincinnati nello stato dell’Ohio, racconta le vicende di un gruppo di rapinatori ben addestrati che tentato un colpo in banca, la banca di Jeffrey Hubert () Per questo motivo egli risulta essere il primo sospettato e gli agenti federali Montgomery (Christopher Meloni) e Stockwell (Dave Bautista) iniziano ad indagare sul caso. I criminali non si arrendono al primo colpo ma continuano a effettuare rapine sempre all’interno di altre banche di proprietà di Hubert. I sospetti sull’uomo crescono ...

I predoni: trama, cast e streaming del film in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 7 aprile 2023, di cosa parla la storia ...