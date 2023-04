I politici che hanno patteggiato potranno ricandidarsi | il regalo della Cartabia che ha “abrogato tacitamente” la legge Severino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Anche seuna condanna ipossonoalle elezioni. Il colpo che fa diventare carta straccia una parte importanteè contenuto in un parere del Viminale sulla riforma varata dall’ex guardasigilli Marta. Come aveva già raccontato Il Fatto Quotidiano, infatti, il 13 marzo scorso il Dipartimento per gli Affari Interni e gli Enti locali aveva redatto una circolare, dopo essersi rivolto anche all’Avvocatura dello Stato, da inviare ai prefetti in prossimitàtornata elettorale amministrativa. In quel documento si dice che la riformagiustizia varata dal governo di Mario Draghi riduce gli effetti extrapenali del patteggiamento. E dunque ha inciso anche ...