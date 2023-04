I grandi esclusi Cuperlo e De Micheli bocciano la segreteria: “Elly Schlein parte male” (Di venerdì 7 aprile 2023) Non solo radicale, tutta piazza e megafono, ma anche dirigista. La nuova segreteria annunciata oggi da Elly Schlein non convince in troppi dentro il Nazareno. Dopo un mese di trattative e litigi per trovare la quadra, alla fine la capitana ha preferito procedere come un caterpillar. E asfaltare minoranze e opposizioni interne in barba all’inclusività sbandierata nelle prime ore dopo la vittoria alle primarie. I venti nomi non piacciono ai grandi esclusi che accusano la segretaria di mancata collegialità. Insomma la Elly parte male. Mal di pancia dem per la segreteria ‘monocolore’ Mal di pancia diffusi, non solo della corrente di Bonaccini. Le scelte e il metodo ‘prendere o lasciare’ del successore di Letta non vanno giù agli ex ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Non solo radicale, tutta piazza e megafono, ma anche dirigista. La nuovaannunciata oggi danon convince in troppi dentro il Nazareno. Dopo un mese di trattative e litigi per trovare la quadra, alla fine la capitana ha preferito procedere come un caterpillar. E asfaltare minoranze e opposizioni interne in barba all’inclusività sbandierata nelle prime ore dopo la vittoria alle primarie. I venti nomi non piacciono aiche accusano la segretaria di mancata collegialità. Insomma la. Mal di pancia dem per la‘monocolore’ Mal di pancia diffusi, non solo della corrente di Bonaccini. Le scelte e il metodo ‘prendere o lasciare’ del successore di Letta non vanno giù agli ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RussianMike31 : @BactGrnt_ @Fede_Campa1 Ok, però non è stato l'unico a vincere solo con i top club (i grandi allenatori in linea di… - Gazzettino : I big delle preferenze e i grandi esclusi: ecco tutti i nomi - Progen20 : RT @GabryContessa: i #diritti non si riconoscono in base ai grandi numeri, si fanno proprio per tutelare quelli che ne sono esclusi. . http… - VitoCavarretta : RT @GabryContessa: i #diritti non si riconoscono in base ai grandi numeri, si fanno proprio per tutelare quelli che ne sono esclusi. . http… - laurapetretta : RT @GabryContessa: i #diritti non si riconoscono in base ai grandi numeri, si fanno proprio per tutelare quelli che ne sono esclusi. . http… -