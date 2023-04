I giorni di Pasqua nei ben del FAI in Lombardia (Di venerdì 7 aprile 2023) Picnic, giochi all’aria aperta e visite speciali per tutta la famiglia da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2023 Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. LE INIZIATIVE DI PASQUETTA NEI BENI DEL FAI A VARESE E PROVINCIA: Villa e Collezione Panza, Varese Lunedì 10 aprile, in occasione della Pasquetta, a Villa Panza a Varese verrà proposta una divertente Caccia al ... Leggi su milano-notizie (Di venerdì 7 aprile 2023) Picnic, giochi all’aria aperta e visite speciali per tutta la famiglia da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2023 Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia pere Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. LE INIZIATIVE DI PASQUETTA NEI BENI DEL FAI A VARESE E PROVINCIA: Villa e Collezione Panza, Varese Lunedì 10 aprile, in occasione della Pasquetta, a Villa Panza a Varese verrà proposta una divertente Caccia al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : La Pasqua scivola quasi invisibile nel calendario. Ma chi vive questi giorni come una ricarica della propria fede,… - Agenzia_Ansa : La Settimana Santa sarà più fredda di quella natalizia. Aria polare in arrivo dalla Norvegia sta entrando nel nostr… - IsraelinItaly : Domani la vigilia di #Pesach segnerà l'inizio di giorni di festa sia per noi ?? sia per i nostri amici cristiani ??… - meteo_toscana : Meteo Toscana Pasqua e Pasquetta – aggiornamenti previsioni prossimi giorni - AndreaPagani_ : @margheq 'a pochi giorni', è forse quello il punto critico. Poi io non conosco la persona, vado a buon senso. Pensa… -