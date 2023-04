I gas serra non diminuiscono | anzi

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) - I livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2), metano e protossido di azoto - i gasemessi dall'attività umana che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale - hanno continuato ad aumentare rapidamente nel corso del 2022, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). I livelli di anidride carbonica sono aumentati di oltre due parti per milione (ppm) per l'11° anno consecutivo: il più alto tasso sostenuto di aumento di CO2 da quando è iniziato il monitoraggio 65 anni fa.

I livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2), metano e protossido di azoto - iemessi dall'attività umana che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale - hanno continuato ad aumentare rapidamente nel corso del 2022, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

(Adnkronos) - I livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2), metano e protossido di azoto - i gas serra emessi dall'attività umana che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale - hanno continuato ad aumentare rapidamente nel corso del 2022.