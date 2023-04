I conti del Milan continuano ad essere pagati dalla lussemburghese Rossoneri Sport (La Verità) (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo quanto scrive la Verità, anche dopo la cessione del Milan, la Rossoneri Sport, società lussemburghese che controllava il Milan fino alla cessione del club a RedBird, ha saldato diversi conti relativi alla società rossonera negli scorsi mesi. Il quotidiano ne elenca alcuni: si va dai 16 milioni al manager fino all’acconto di 12 milioni alla banca e ai 600mila euro per l’avvocato del consiglio di amministrazione. “Ci sono i 602.830 euro versati allo studio legale Fivelex, in cui esercita l’avvocato Alfredo Craca, che oltre ad essere l’attuale segretario del consiglio di amministrazione del Milan ha anche assistito il club rossonero nel passaggio di proprietà da Elliott a RedBird. I 16 milioni e qualche spicciolo dati il 12 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo quanto scrive la, anche dopo la cessione del, la, societàche controllava ilfino alla cessione del club a RedBird, ha saldato diversirelativi alla società rossonera negli scorsi mesi. Il quotidiano ne elenca alcuni: si va dai 16 milioni al manager fino all’acconto di 12 milioni alla banca e ai 600mila euro per l’avvocato del consiglio di amministrazione. “Ci sono i 602.830 euro versati allo studio legale Fivelex, in cui esercita l’avvocato Alfredo Craca, che oltre adl’attuale segretario del consiglio di amministrazione delha anche assistito il club rossonero nel passaggio di proprietà da Elliott a RedBird. I 16 milioni e qualche spicciolo dati il 12 ...

