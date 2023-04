Hockey pista | Europei Under 23 | l’Italia cede nettamente al Portogallo Azzurri battuti 7-0

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Agli23 diil viaggio deldi Alessandro Bertolucci prosegue con difficoltà. Dopo la vittoria inaugurale contro la Svizzera, glihanno infatti raccolto una sconfitta contro la Spagna e un ko – giovedì 6 aprile – contro il, padrone di casa, per 7-0. Al Pavilhao Multiusos di Paredes, i lusitani dominano. Nel primo tempo, doppietta di Miranda: il primo gol su azione, il secondo su penalty. Nella ripresa, dopo il 2-0 inizia, pioggia di reti portoghesi: Abreu, per il 3-0, poi in sequenza Santos-Miranda-Santos-Miranda, per un totale di sette marcature; complessivamente 4 di Miranda, 2 di Santos e una di Abreu. Domani perun giorno di riposo, in attesa poi di chiudere il proprio percorso ...