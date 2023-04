«Ho ricevuto minacce e gesti intimidatori ma se non ci impegniamo il riscatto non avverrà mai»: parla il sindaco di Bacoli (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sono cresciuto in una realtà del meridione d’Italia dove, come in tante altre, ci lamentiamo per le cose che non vanno, ma se non ci impegniamo singolarmente il riscatto non avverrà mai. Ricordo il tempo in cui c’erano le montagne di rifiuti, non c’era neanche una mobilitazione, una manifestazione di protesta, che io ritengo un atto doveroso. Non è che verranno gli alieni a salvare Bacoli, il cambiamento deve partire da noi». Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha solo 36 anni. E la forza di questi 36 anni si sente tutta: nelle sue intenzioni ma soprattutto nei risultati che ha raggiunto in questi anni insieme al suo team: «Persone giovani, scelte per le competenze e non per accontentare qualcuno». Nel comune di Bacoli è avvenuto un piccolo miracolo. In questi anni di attività, ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sono cresciuto in una realtà del meridione d’Italia dove, come in tante altre, ci lamentiamo per le cose che non vanno, ma se non cisingolarmente ilnonmai. Ricordo il tempo in cui c’erano le montagne di rifiuti, non c’era neanche una mobilitazione, una manifestazione di protesta, che io ritengo un atto doveroso. Non è che verranno gli alieni a salvare, il cambiamento deve partire da noi». IlJosi Gerardo Della Ragione ha solo 36 anni. E la forza di questi 36 anni si sente tutta: nelle sue intenzioni ma soprattutto nei risultati che ha raggiunto in questi anni insieme al suo team: «Persone giovani, scelte per le competenze e non per accontentare qualcuno». Nel comune diè avvenuto un piccolo miracolo. In questi anni di attività, ...

