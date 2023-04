”Ho fatto ammazzare tuo fratello, posso farlo anche con te”: aggressioni alla compagna e ai figli minorenni (Di venerdì 7 aprile 2023) Latina, Sabaudia. aggressioni, minacce, fustigazioni psicologiche e restrizioni. Tutto questo l’uomo aveva imposto alla usa compagna e ai suoi due figli minori, creando un vero e proprio regime dittatoriale dentro casa, asfissiante e assolutamente deleterio. Ora, dopo la denuncia, però, arriva una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento al coniuge, nei confronti dell’uomo: un cittadino indiano residente a Sabaudia di 47 anni, e che attualmente si trova agli arresti domiciliari. Latina, brutale aggressione davanti al ristopub: 35enne pestato a sangue aggressioni e minacce alla compagna e ai figli minorenni Una vita che era ormai diventata un incubo per la donna, ma non solo. Le continue ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Latina, Sabaudia., minacce, fustigazioni psicologiche e restrizioni. Tutto questo l’uomo aveva impostousae ai suoi dueminori, creando un vero e proprio regime dittatoriale dentro casa, asfissiante e assolutamente deleterio. Ora, dopo la denuncia, però, arriva una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento al coniuge, nei confronti dell’uomo: un cittadino indiano residente a Sabaudia di 47 anni, e che attualmente si trova agli arresti domiciliari. Latina, brutale aggressione davanti al ristopub: 35enne pestato a sanguee minaccee aiUna vita che era ormai diventata un incubo per la donna, ma non solo. Le continue ...

