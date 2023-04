Highlights Milan-Empoli 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 7 aprile 2023) Il VIDEO degli Highlights di Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro l’Empoli parte bene e gioca un buon primo tempo creando anche una occasione con Caputo. Il Milan nella ripresa cresce a dismisura e si divora qualsiasi cosa: Perisan compie due miracoli, Florenzi prende un palo, Giroud segna al 90? ma lo fa con l’avanbraccio e dunque il gol viene annullato dal Var. Altro passo falso del Milan, l’Empoli si prende un punto pesantissimo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ildeglidi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. A San Siro l’parte bene e gioca un buon primo tempo creando anche una occasione con Caputo. Ilnella ripresa cresce a dismisura e si divora qualsiasi cosa: Perisan compie due miracoli, Florenzi prende un palo, Giroud segna al 90? ma lo fa con l’avanbraccio e dunque il gol viene annullato dal Var. Altro passo falso del, l’si prende un punto pesantissimo. SportFace.

