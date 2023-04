Highlights e gol Salernitana-Inter 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di. Allo stadio Arechi di Salerno partita dominata da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi che segnano dopo pochi minuti grazie a Robin Gosens poi si divorano di tutto e di più. Due pali, uno di Barella e una traversa di Lukaku a porta vuota e poi cinque-sei parate straordinarie di Ochoa. Traversa anche di Dia, al 90? la beffa per Onana e compagni: Candreva crossa e trova il jolly, è 1-1. SportFace.

Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Si inizia, alle 17, con Salernitana - Inter. Poi alle 19 Lecce - Napoli e alle 21 Milan - Empoli ( TUTTI GLIDI SERIE A ). Salernitana - Inter, le formazioni ufficiali SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

Nell'anticipo del venerdì, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta la Salernitana in trasferta, consapevole che è essenziale vincere per rimanere attaccati ai primi ...Sono tre le sfide di questo venerdì di campionato di Serie A. Si inizia, alle 17, con Salernitana-Inter. Poi alle 19 Lecce-Napoli e alle 21 Milan-Empoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).