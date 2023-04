Heroe’s Five Padel Cup, le stelle del calcio a Monte Carlo, dal 17 al 19 aprile (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal 17 al 19 aprile Le stelle del calcio a Monte Carlo, dal 17 al 19 aprile, per la Heroe’s Five Padel Cup. Gli italiani Ferrara, Zambrotta, Di Francesco, Di Biagio, Signori, Mauri, Casiraghi, Giannichedda, Orsi e i francesi Squillaci e Givet pronti a scendere in campo con Dario Marcolin per il torneo-evento. Esclusivo e inclusivo, che sposa le iniziative charity Fight Aids Monaco e Fondazione Heal. Presenti anche Jimmy Ghione e le due grandi campionesse del Padel femminile, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. Una tre giorni di sport ed entertainment nel Principato di Monaco per celebrare il grande potere inclusivo del Padel. Tutto è pronto per la prima edizione della Heroe’s ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Dal 17 al 19Ledel, dal 17 al 19, per laCup. Gli italiani Ferrara, Zambrotta, Di Francesco, Di Biagio, Signori, Mauri, Casiraghi, Giannichedda, Orsi e i francesi Squillaci e Givet pronti a scendere in campo con Dario Marcolin per il torneo-evento. Esclusivo e inclusivo, che sposa le iniziative charity Fight Aids Monaco e Fondazione Heal. Presenti anche Jimmy Ghione e le due grandi campionesse delfemminile, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. Una tre giorni di sport ed entertainment nel Principato di Monaco per celebrare il grande potere inclusivo del. Tutto è pronto per la prima edizione della...

