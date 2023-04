(Di venerdì 7 aprile 2023)è unaconcorrenti dell’Isola dei. Il suo nome, già emerso nei giorni scorsi, è stato confermato dai canali social del reality condotto da Ilary Blasi. Modella brasiliana ed amica diPelizon, vincitrice del GF Vip, si appresta a vivere la sua esperienza in Honduras.dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Grinta e adrenalina allo stato puro???? Helena Prestes concorrente ufficiale! #Isola - blogtivvu : Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: chi è e perché Nikita fa il tifo per lei, la reazione delle ex Vippone… - samisunnyday : RT @teamsoleilsorge: Helena: -“Attenti Helena Prestes sta arrivando sull'isola” Lei sarà LA bastardona, è tutto quello di cui avevamo bis… - infoitcultura : “Isola dei Famosi”: Helena Prestes fisico scolpito con lo yoga: l’allenamento - infoitcultura : Helena Prestes età, origini, fidanzato e biografia della modella -

Nikita Pelizon esono state un duo scoppiettante a Pechino Express dove hanno formato il duo Italia - Brasile. Una coppia che è riuscita a conquistare il quarto posto e l'antipatia di molti ...Fiore Argento,, Cristina Scuccia e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il compagno Simone Antolini : ecco i nomi di coloro che partiranno sicuramente per l'Honduras. Ma ...... in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile: Fiore Argento , sorella maggiore della più nota Asia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini , e la modella(vista un anno ...

Nikita scopre che Helena è nel cast de L'Isola dei Famosi: la sua reazione Biccy

Helena Prestes all'Isola dei Famosi 2023: chi è e perché Nikita del GF Vip 7 fa il tifo per lei, la reazione delle ex Vippone.Ricordiamo infatti che Helena è tutto fuorché “zen” come Nikita e potrebbe regalare perle trash a gogò! La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per partire e c’è grande fermento intorno al cast. H ...