Hai salvato l' Italia La lettera consegnata a Berlusconi da un sedicenne

AGI - "Caro presidente Berlusconi, sono Francesco, fra qualche giorno compio 17 anni. Ti seguo politicamente e moralmente da anni. Ti scrivo questa lettera perché da quando ho appreso del tuo ricovero qua al San Raffaele sento di doverti ricambiare un grande favore: in tutti questi anni hai salvato l'Italia creando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa lettera: per dirti che non sei solo: io sarò sempre con te con il cuore, con la mente, sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai". È questo il testo della lettera che Francesco, giovane ammiratore di Silvio Berlusconi, ha voluto recapitare all'ex premier che da mercoledì è ricoverato al San Raffaele. Milanista, dice di essere iscritto a ...

