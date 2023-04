“Ha mentito a tutti”. Matrimonio a prima vista 10, la scoperta sulla sposa (Di venerdì 7 aprile 2023) Matrimonio a prima vista 10 sta per concludersi. La settima puntata andrà in onda su Real Time mercoledì 12 aprile 2023 alle 21.20 ma le anticipazioni sono già uscite. Come riporta il sito di Novella 2000, nel precedente appuntamento le coppie di questa edizione hanno iniziato la convivenza ma non per tutti va alla grande. Nel settimo episodio di Matrimonio a prima vista 10 ci sarà una reunion delle coppie ma soltanto Irene e Matteo si presenteranno all’incontro come davvero marito e moglie. E ci sarà dell’imbarazzo di fronte agli altri che al contrario loro hanno dei problemi a gestire il loro Matrimonio. Leggi anche: Fiocco rosa a Matrimonio a prima vista! La sposa, presto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)10 sta per concludersi. La settima puntata andrà in onda su Real Time mercoledì 12 aprile 2023 alle 21.20 ma le anticipazioni sono già uscite. Come riporta il sito di Novella 2000, nel precedente appuntamento le coppie di questa edizione hanno iniziato la convivenza ma non perva alla grande. Nel settimo episodio di10 ci sarà una reunion delle coppie ma soltanto Irene e Matteo si presenteranno all’incontro come davvero marito e moglie. E ci sarà dell’imbarazzo di fronte agli altri che al contrario loro hanno dei problemi a gestire il loro. Leggi anche: Fiocco rosa a! La, presto ...

