Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gvardiol all'asta sul mercato, ecco il podio delle pretendenti: La richiesta per Josko Gvardiol, da parte del RB Li… -

...allenata dal tecnico danese ha definitivamente superato il momento difficile e si presenta'... Le probabili formazioni di Lipsia - Mainz LIPSIA (4 - 4 - 2): Blaswich; Henrichs, Orban,, Raum; ...... variegato, e che il prossimo anno potrebbe pure aggiungere il prodigio croato. Tradotto: pochi ostacoli alla partenza. Trevoh, amicissimo di Lukaku, piace'Inter sia come centrale a 3 ......Soria) TD Trent Alexander - Arnold (Joe Gomez) DC Virgil van Dijk (Joel Matip) DC Josko(...TRQ Florian Wirtz (Fabio Carvalho) AS Cody Gakpo (Luis Diaz) PUN Darwin Nunez (Diogo Jota). ...

Hertha Berlino- RB Lipsia, il pronostico: match pieno di motivazioni ... Footballnews24.it

European football giants Real Madrid and Manchester City are set to face off on more than one occasion this summer for a potential signing.RB Leipzig were 2-0 winners in Wednesday night’s repeat of the 2021 DFB-Pokal final that they lost to Borussia Dortmund, securing a place in the semi-finals for the third consecutive year.