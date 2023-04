Guida TV: programmi di stasera, venerdì 7 aprile 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 7.4.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Rito della Via Crucis Religione RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S.: Hawai’i Serie TV RAI3 Se Dio Vuole Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Felicissima Sera – All Inclusive ’23 Show ITALIA1 I Predoni Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Pazzi di Pizza/Body Bizarre Docureality CIELO Curiosa Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 7 aprile 2023)aitv della prima serata di oggi,7.4.23, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Rito della Via Crucis Religione RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S.: Hawai’i Serie TV RAI3 Se Dio Vuole Film RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Felicissima Sera – All Inclusive ’23 Show ITALIA1 I Predoni Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Pazzi di Pizza/Body Bizarre Docureality CIELO Curiosa Film TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Docureality NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

