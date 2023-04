Guida in stato d’ebbrezza (Di venerdì 7 aprile 2023) La cronaca quotidiana ogni giorno ci ricorda quanto possa essere pericoloso Guidare sotto l’effetto dell’alcool, per la nostra incolumità e per quella degli altri. Ma conosciamo davvero le conseguenze (anche penali) di tale condotta? Vediamole insieme all’Avvocato Raffaele Coen. Cosa dice la legge L’art. 186 del Codice della Strada (CDS) parla chiaro: “è vietato Guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Orbene, il medesimo articolo individua tre diverse ipotesi, a seconda della gravità della condotta (ovvero di quanto sia grave lo stato di ubriachezza). Specifica infatti l’art. 186 del Codice della Strada: “Chiunque Guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 aprile 2023) La cronaca quotidiana ogni giorno ci ricorda quanto possa essere pericolosore sotto l’effetto dell’alcool, per la nostra incolumità e per quella degli altri. Ma conosciamo davvero le conseguenze (anche penali) di tale condotta? Vediamole insieme all’Avvocato Raffaele Coen. Cosa dice la legge L’art. 186 del Codice della Strada (CDS) parla chiaro: “è vietatore indi ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Orbene, il medesimo articolo individua tre diverse ipotesi, a seconda della gravità della condotta (ovvero di quanto sia grave lodi ubriachezza). Specifica infatti l’art. 186 del Codice della Strada: “Chiunqueindi ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di ...

