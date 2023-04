Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: “La pace dovrà basarsi su un nuovo ordine mondiale” (Di venerdì 7 aprile 2023) Ankara – Una pace in Ucraina dovrà basarsi su un “nuovo ordine mondiale”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il nuovo ordine mondiale”, ha detto Lavrov, spiegando che Mosca respinge “un ordine mondiale unipolare guidato da una potenza egemone”. La Guerra in Ucraina dovrebbe finire al più presto possibile attraverso negoziati, ha quindi ribadito il ministro degli ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Ankara – Unainsu un “”, dove non vi sarà un’unica “potenza egemone”. Lo ha detto ad Ankara il ministro degli Esteri russo Sergeidopo l’incontro con il collega turco Mevlut Cavusoglu. “Ogni negoziato deve tenere conto degli interessi e le preoccupazioni russe. Deve trattarsi dei principi sui quali verrà basato il”, ha detto, spiegando che Mosca respinge “ununipolare guidato da una potenza egemone”. Laindovrebbe finire al più presto possibile attraverso negoziati, ha quindi ribadito il ministro degli ...

