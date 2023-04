Guerra in Ucraina, Raggi vuole il referendum per fermare l'invio di armi (Di venerdì 7 aprile 2023) 'Leggo che la peggiore sindaca di Roma dai tempi di Porsenna appoggia un referendum contro l'invio delle armi all'Ucraina. #slavaukraini' l'affondo su Twitter del senatore del Pd, Filippo Sensi, nel ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) 'Leggo che la peggiore sindaca di Roma dai tempi di Porsenna appoggia uncontro l'delleall'. #slavaukraini' l'affondo su Twitter del senatore del Pd, Filippo Sensi, nel ...

