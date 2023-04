Guardiola: «Perché non mi hanno mai licenziato? Perché vinco le partite» (Di venerdì 7 aprile 2023) L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Southampton. Ha toccato diversi temi, a partire dal modo in cui la squadra sta affrontando l’ultima parte della stagione al ritorno di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Cosa deve fare il City in queste ultime settimane per avere una stagione di successo? «Non ci sono più pause internazionali e dipende da noi quante partite giocheremo. Quelle in Premier League sono assicurati, ma in Champions League e in Fa Cup dobbiamo vincere per restare vivi. Se non vinciamo, siamo fuori. Se lasciamo punti, l’Arsenal sarà campione in anticipo. Se vinciamo, vinciamo, vinciamo, forse saremo i campioni alla fine della stagione». Potrà contare su Haaland questo fine settimana e contro il Bayern? «Si è allenato in questi ultimi due giorni, ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) L’allenatore del Manchester City, Pep, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Southampton. Ha toccato diversi temi, a partire dal modo in cui la squadra sta affrontando l’ultima parte della stagione al ritorno di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Cosa deve fare il City in queste ultime settimane per avere una stagione di successo? «Non ci sono più pause internazionali e dipende da noi quantegiocheremo. Quelle in Premier League sono assicurati, ma in Champions League e in Fa Cup dobbiamo vincere per restare vivi. Se non vinciamo, siamo fuori. Se lasciamo punti, l’Arsenal sarà campione in anticipo. Se vinciamo, vinciamo, vinciamo, forse saremo i campioni alla fine della stagione». Potrà contare su Haaland questo fine settimana e contro il Bayern? «Si è allenato in questi ultimi due giorni, ha fatto ...

Calcio: ManCity, Guardiola 'Esoneri Senza risultati sei a rischio' Se non le vinciamo, verrò cacciato", continua Guardiola, che poi si concentra sul presente: "Ogni squadra gioca per qualcosa, c'è una lotta importante per vincere la Premier e un'altra per restarci, ...