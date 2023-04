Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Questa volta non si tratta di salvare l'universo, ma se stessi" (Di venerdì 7 aprile 2023) L'obiettivo dei nostri eroi in Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà leggermente diverso in questo nuovo capitolo, e più personale di quello che si possa pensare, anticipa James Gunn. Guardiani della Galassia Vol. 3 sta per fare il suo approdo nelle sale, ma Questa volta i personaggi titolari dovranno pensare prima di tutto a salvare sé stessi, parola di James Gunn. Il terzo e ultimo capitolo delle avventure di Star-Lord e compagni sta per arrivare al cinema, ma sono ancora tante le cose che non sappiamo su questo film. A venirci incontro e aiutarci a saziare un po' più la nostra curiosità con qualche anticipazione è lo stesso regista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 aprile 2023) L'obiettivo dei nostri eroi inVol. 3 sarà leggermente diverso in questo nuovo capitolo, e più personale di quello che si possa pensare, anticipaVol. 3 sta per fare il suo approdo nelle sale, mai personaggi titolari dovranno pensare prima di tutto asé, parola di. Il terzo e ultimo capitolo delle avventure di Star-Lord e compagni sta per arrivare al cinema, ma sono ancora tante le cose che non sappiamo su questo film. A venirci incontro e aiutarci a saziare un po' più la nostra curiosità con qualche anticipazione è lo stesso regista ...

