GTA 6 potrebbe arrivare prima del previsto, ma uscirà solo per la next gen (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid I fan di Grand Theft Auto aspettano il capitolo 6 da molto tempo. In effetti, l'attesa per alcuni è iniziata non molto tempo dopo l'uscita di GTA 5, nel lontano 2013 durante il dominio di PS3 e Xbox 360. Da allora, è passata un'intera generazione, la generazione PS4 e Xbox One, e ci stiamo avvicinando al punto intermedio della generazione PS5 e Xbox Series XS, eppure non c'è ancora traccia di GTA 6. Tuttavia, la maggior parte dei rapporti concorda sul fatto che la dolorosa attesa sia quasi finita. Molti credono che il gioco sarà rivelato entro la fine dell'anno, mentre il rilascio è previsto per il 2024. Tuttavia, tutti sanno che Rockstar Games si prende sempre del tempo quando si tratta di pubblicare i suoi giochi. Sia GTA 5 che Red Dead Redemption 2 erano originariamente programmati per essere rilasciati un anno prima. In altre parole, ...

