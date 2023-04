Gruppo BPER Banca, approvato il Bilancio di Sostenibilità (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Gruppo BPER Banca ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità consolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2022, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. Numerosi i temi affrontati nel documento, come il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 21 mila dipendenti (con un focus sulle pari opportunità in azienda), la riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei servizi. Sono stati inoltre aggiunti approfondimenti sui progetti di mobilità sostenibile, sull’offerta di prodotti etici e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilha pubblicato ildiconsolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2022, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. Numerosi i temi affrontati nel documento, come il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli oltre 21 mila dipendenti (con un focus sulle pari opportunità in azienda), la riduzione degli impatti ambientali attraverso l’aumento della produzione di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta grazie alla digitalizzazione dei servizi. Sono stati inoltre aggiunti approfondimenti sui progetti di mobilità sostenibile, sull’offerta di prodotti etici e ...

