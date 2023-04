Grease – The Rise of Pink Ladies: su Paramount+ la serie prequel del film cult (Di venerdì 7 aprile 2023) Grease - The Rise of Pink Ladies Il mito di Grease è pronto a rivivere su Paramount+. La piattaforma streaming ha infatti rilasciato oggi i primi due episodi di The Rise of Pink Ladies, serie tv prequel del film con protagonisti Olivia Newton-John e John Travolta. Grease – The Rise of Pink Ladies: trama e anticipazioni La serie è ambientata nel 1954, ossia quattro anni prima rispetto alla storia d’amore di Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton John). Al centro della scena ci saranno Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara), che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 aprile 2023)- TheofIl mito diè pronto a rivivere su. La piattaforma streaming ha infatti rilasciato oggi i primi due episodi di Theoftvdelcon protagonisti Olivia Newton-John e John Travolta.– Theof: trama e anticipazioni Laè ambientata nel 1954, ossia quattro anni prima rispetto alla storia d’amore di Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton John). Al centro della scena ci saranno Jane (Marisa Davila), Olivia (Cheyenne Isabel), Cynthia (Ari Notartomaso) e Nancy (Tricia Fukuhara), che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #Grease #RiseOfThePinkLadies, il primo episodio svela un legame con il film cult - TizianoTassi : Per la prima volta nella mia vita sono andato in un drive-in! ??? Che figata: lo abbiamo organizzato per Paramount+… - KDisneyano : RT @ParamountPlusIT: Notte indimenticabileee ?? Insieme per l’anteprima esclusiva di Grease: Rise Of The Pink Ladies da oggi disponibili i p… - ParamountPlusIT : Notte indimenticabileee ?? Insieme per l’anteprima esclusiva di Grease: Rise Of The Pink Ladies da oggi disponibili… - Irene_Silmarien : Quattro anni prima che il rock 'n' roll dominasse e che i T-Birds fossero i più fighi della scuola, un gruppo di ra… -