Graziani | «Napoli | i quattro schiaffi presi dal Milan ti hanno fatto capire che la Champions è tutta da giocare…»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ciccio, ex giocatore, ha parlato a Radio Marte della quasi imminente sfida ditraCiccio, ex giocatore, ha parlato a Radio Marte della quasi imminente sfida ditra. PAROLE – «La sconfitta colpossiamo tranquillamente catalogarla come un incidente di percorso molto salutare, la stagione non è finita, bisogna conquistare ancora tante cose. Il campionato è archiviato, ildeve vincere solo tre,partite, bisogna concentrarsi sullaLeague. In campionato ha 16 punti di vantaggio, pure se le perde tutte ilvince lo scudetto. Ininvece i ...

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato a Radio Marte della quasi imminente sfida di Champions tra Napoli e Milan. PAROLE – «La sconfitta col Milan possiamo tranquillamente catalogarla come un ...Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore ... Il campionato è archiviato, il Napoli deve vincere solo tre, quattro partite, bisogna concentrarsi sulla Champions League. In campionato ha 16 punti di ...