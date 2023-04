Gratta e vinci vincenti | segni ed imperfezioni che li fanno scoprire ai tabaccai

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Vince 100mila euro al #gratta e vinci, la fortunata 70enne: «Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto alt… - fanpage : Tiziano dopo aver perso il lavoro racimolava spiccioli a un semaforo della cittadina in cui vive da anni. Aveva com… - _Carabinieri_ : Avrebbero sequestrato e rapinato in casa una coppia che aveva vinto al “gratta e vinci”, portando via un bottino di… - Filifilippo3333 : RT @ilmessaggeroit: Vince 100mila euro al #gratta e vinci, la fortunata 70enne: «Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto altri 3… - Jammasrl : #Attualità #Cronache #GrattaVinci Roma, rapina tre tabaccherie rubando quasi 13mila euro di Gratta e Vinci: arresta… -

La dea bendata colpisce due volte: una donna di 70 anni prima ha vinto 100mila euro ale poi, per festeggiare, ha deciso di acquistare altri tre biglietti. Due acquisti diversi avvenuti in due stazioni di servizio diverse. Proprio uno degli ultimi tre biglietti comprati ...... in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari degli esercizi interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantanee "", del ...Spaccata in tabaccheria a Casalecchio: via con 5mila euro tra contanti e...

Vince 100mila euro al Gratta e vinci, la fortunata 70enne: «Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto leggo.it

L’uomo, un 40enne di Latina, in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari degli esercizi interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantanee ...Tutto inizia quando mamma e figlia si mettono in macchina insieme e l’adulta rifila alla piccola il proprio smartphone per farla stare buona e farla giocare: nessuno si sarebbe mai aspettato un ...