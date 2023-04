Grande Fratello Vip | Edoardo Tavassi replica alle accuse di Sonia Bruganelli | Non ho mai voluto influenzare nessuno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - Laura80193513 : RT @uunformat: “Il grande fratello ha significato il mio respiro” Quest’esperienza, l’ha aiutata a superare una situazione che le causava… - JaneOfRivia : RT @uunformat: “Il grande fratello ha significato il mio respiro” Quest’esperienza, l’ha aiutata a superare una situazione che le causava… -

Edoardo Tavassi "risponde" alle parole di Sonia Bruganelli che lo ha accusato di essere un manipolatore per via del suo percorso alVip e le dinamiche messe in piedi dopo il suo ingresso. Tavassi risponde a Sonia Bruganelli dopo il GF Vip Sonia Bruganelli , intervistata da Chi Magazine, ha svelato quando avrebbe ...... vacanze romane SU ITALIA 1 Fotogallery - Torna 'Back To School', ecco tutti i Ripetenti VINCITRICE Fotogallery - Nikita Pelizon, i momenti più belli al 'Vip' BALLERINO E ATTORE ...Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli aveva annunciato di non essere più interessata a far parte del 'Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini rivelando come altri volti, tra cui Giulia Salemi che è stata nel cast come esperta dei social, meriterebbero più ...

Edoardo Tavassi è stato uno dei concorrenti più amati e discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Se da una parte il romano ha conquistato tutti con la sua simpatia e ironia, dall'altra ...Dopo la fine del Grande Fratello Vip è tempo di relax per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha confermato che l’anno prossimo non farà parte del cast del programma e in questi giorni ha ...