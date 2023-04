Grande Fratello, è rottura tra un ex gieffino e la sua storica compagna: il lungo sfogo (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati: è questo l’inaspettato epilogo della loro lunga relazione d’amore. Dopo circa 9 anni, la storia è giunta al capolinea. L’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 si sono lasciati, sottolineando di aver preso la decisione in modo maturo e consapevole. Tra loro, infatti, è rimasto un forte legame di stima e affetto. Nel divulgare la notizia hanno attaccato anche coloro che in questi anni hanno provato a infangare la loro storia, invano. Ricorderete, infatti, quando Coccia aveva preso parte nel 2016 al Gf condotto da Barbara D’Urso, arrivando a classificarsi terzo. Ai tempi, però, la sua storia d’amore tra Simone e Stefania aveva fatto molto discutere: da un lato la Grande differenza d’età, dall’altro la differenza di lavoro. Oggi, però, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati: è questo l’inaspettato epilogo della loro lunga relazione d’amore. Dopo circa 9 anni, la storia è giunta al capolinea. L’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del15 si sono lasciati, sottolineando di aver preso la decisione in modo maturo e consapevole. Tra loro, infatti, è rimasto un forte legame di stima e affetto. Nel divulgare la notizia hanno attaccato anche coloro che in questi anni hanno provato a infangare la loro storia, invano. Ricorderete, infatti, quando Coccia aveva preso parte nel 2016 al Gf condotto da Barbara D’Urso, arrivando a classificarsi terzo. Ai tempi, però, la sua storia d’amore tra Simone e Stefania aveva fatto molto discutere: da un lato ladifferenza d’età, dall’altro la differenza di lavoro. Oggi, però, ...

