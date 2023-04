Governo Meloni, via libera alle assunzioni di 2mila poliziotti (Di venerdì 7 aprile 2023) Le tempistiche del PNRR mettono pressione al Governo Meloni. È corsa a ostacoli per il disegno di legge sulla concorrenza: l’esame prosegue, ma in Consiglio dei ministri slitta ancora l’approvazione. Già prima del Cdm del 6 aprile, il 28 marzo c’era stata una retromarcia sulla liberalizzazione dei saldi e un problema di coperture. Il nuovo scoglio è rappresentato dalle misure sulle concessioni per gli ambulanti. Via libera, invece, dal Governo, al decreto legge per oltre 3mila assunzioni nella Pubblica amministrazione, più di 2.100 per le forze dell’ordine. Giorgia Meloni. Foto AnsaMeloni, il problema siccità L’intento è quello di “rafforzare la sicurezza dei cittadini“, sottolinea Giorgia Meloni. Approvato, con ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 aprile 2023) Le tempistiche del PNRR mettono pressione al. È corsa a ostacoli per il disegno di legge sulla concorrenza: l’esame prosegue, ma in Consiglio dei ministri slitta ancora l’approvazione. Già prima del Cdm del 6 aprile, il 28 marzo c’era stata una retromarcia sullalizzazione dei saldi e un problema di coperture. Il nuovo scoglio è rappresentato dmisure sulle concessioni per gli ambulanti. Via, invece, dal, al decreto legge per oltre 3milanella Pubblica amministrazione, più di 2.100 per le forze dell’ordine. Giorgia. Foto Ansa, il problema siccità L’intento è quello di “rafforzare la sicurezza dei cittadini“, sottolinea Giorgia. Approvato, con ...

