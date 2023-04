Governo | Lollobrigida “Stiamo smontando i pregiudizi su di noi”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci danno entusiasmo il rapporto con i cittadini, confermato dall'esito del voto in Friuli, e la constatazione che si stanno sgretolando iformulati al nostro arrivo. Come l'idea che con undi centrodestra l'Italia sarebbe stata più isolata in Europa. Il problema maggiore è confrontarsi con una struttura burocratica che aveva perso l'abitudine a un indirizzo politico e che non sempre era sinonimo di più efficienza. Ma ora è una stagione nuova”. A dirlo, in un'intervista al quotidiano “Avvenire”, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, che spiega la visione strategica delMeloni. “La siccità – sottolinea – non è un'emergenza improvvisa, sono 20 anni che, ciclicamente, il Paese ne è colpito. Paghiamo le conseguenze di ...