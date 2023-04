Gosens al 45?: «1-0 sempre pericoloso. Segnare al più presto il 2º» (Di venerdì 7 aprile 2023) Robin Gosens è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Salernitana-Inter, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Robin Gosens al 6?. INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Robin Gosens dopo il primo tempo di Salernitana-Inter, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. «Quanto è importante per me che vivo di gol, anche sono difensore, Segnare? A livello personale che a livello di squadra sicuramente è stato molto importante, però onestamente non siamo ancora soddisfatti perché avremmo dovuto chiudere già la partita nel primo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni. Si sa che un 1-0 è sempre pericoloso e quindi dobbiamo Segnare al più presto il ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Robinè stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Salernitana-Inter, partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Robinal 6?. INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Robindopo il primo tempo di Salernitana-Inter, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. «Quanto è importante per me che vivo di gol, anche sono difensore,? A livello personale che a livello di squadra sicuramente è stato molto importante, però onestamente non siamo ancora soddisfatti perché avremmo dovuto chiudere già la partita nel primo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni. Si sa che un 1-0 èe quindi dobbiamoal piùil ...

