Gol scudetto? Di Lorenzo non ha dubbi e risponde in diretta: il messaggio da leader ai compagni (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Napoli risorge dopo la debacle di qualche giorno fa contro il Milan. La pesante sconfitta del Maradona lascia delle scorie nelle gambe e soprattutto nella testa degli azzurri, ma contro il Lecce riesce a strappare i 3 punti. Il Napoli parte bene, va avanti con Di Lorenzo, ma poi in avvio di secondo tempo si fa recuperare da Di Francesco. Serve una papera di Falcone a riportare avanti il Napoli e consegnare la vittoria agli uomini di Spalletti. Nel corso del post partita, ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Di Lorenzo Di seguito quanto evidenziato: Gol scudetto?"Sapevamo fosse partita importante contro una squadra difficile, ben allenata e compatta. Sono tre punti importanti che ci permettono di continuare a sognare". L'esultanza dopo il ...

